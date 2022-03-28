/688619/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب مصر مباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيره السغال، والتى من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فميا يسعي منتخب السنغال لتعويض خسارته عند استقبال مصر في الإياب، عبر الفوز بفارق هدفين على الأقل، لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: أحمد فتوح - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - عمر جابر

فى خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي

فى خط الهجوم:محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.