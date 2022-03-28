/688618/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-لافيينا-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الإثنين، ضد نظيره لافيينا،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، باستاد الدفاع الجوي فى مواجهة مثيرة بدور الـ32 من كأس مصر، وذلك رغم الغيابات فى صفوفه لمشاركة العديد من لاعبيه فى رحلة المنتخب الوطني للسنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة فريق بيراميدز أمام لافيينا اف سي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات ONTime Sports.

فما تأهل إلى دور الـ 16 فريق إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة ومصر للمقاصة”.

ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على بيراميدز

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الخامس من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وسجل عمر جابر هدف عكسي في مرماه في بالدقيقة 54، بعد عرضية من الفريق الليبي حاول إخراجها علي جبر في البداية ثم تصل لعمر جابر وحاول أن يسندها إلى المهدي سليمان ولكن تسكن الشباك.

وحاول بعدها بيرميدز أن يعود في اللقاء ويجسل هدف التعادل، ولكنهم فضلوا بعد تألق كبير من حارس ودفاعات الأهلي، الذين حافظوا على نظافة شباكهم وخرجوا بفوز هام رفعهمك للمركز الأول.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة رقم 12 ويخطف صدارة المجموعة من بيراميدز، الذي توقف رصيده عند 10 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني.

وضمن الفريقين بشكل رسمي التأهل من المجموعة قبل أن تلعب منافسات الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم من سيصعد كمركز أول بينهم.

تشكيل بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.