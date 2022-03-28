إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات بجامعة الأزهر علي طاولة دينية الشيوخ..اليوم

/688559/إنشاء-كلية-القرآن-الكريم-للقراءات-بجامعة-الأزهر-علي-طاولة-دينية-الشيوخاليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالمعطي والنائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر، بشأن إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

وكانت قد ناقشت اللجنة الدينية، أمس، الاقتراح المقدم من النائب محمد حمزة، والنائب سامح الشيمى، بشأن دراسة إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رليس جامعة الأزهر للوجه البحري.

إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد حمزة، أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر، يضاهي المركز الرئيسى فى القاهرة، مشددا علي ضرورة تخصيص مساحة أرض لجامعه الأزهر بالإسكندرية.

وأوضح حمزة، أن عدد الطلاب الأزهريين، أكثر من ٢٠٠ الف طالب بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ولا يوجد أى فرع شامل لجامعه الأزهر بالثلاثة محافظات، ونريد تخفيف العبء على فرع القاهرة .

وتساءل عضو مجلس اشليوخ، عن مصير تخصيص وزارة الإسكان لأرض ببرج الغرب لجامعة الأزهر الشريف .

ومن جانبه، أكد خالد رمضان مدير المكتب السياسى بوزارة الإسكان، أن الوزارة ليس لديها أى سلطة إلا داخل المدن الجديدة، مثل منطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأن طلب الإحاطة المقدم لم يحدد أى مكان مطلوب لتخصيص الأرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر.

وقال ممثل جامعة الأزهر، أن هذا الاقتراح ليس وليد اليوم، وأنهم ذهبوا لرؤية أكثر من مكان، العام الماضى، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية بناءا على طلب النائب احمد الشريف عضو محلس النواب بالإسكندرية.

وقال إن الأرض التى كانت مخصصة لجامعة الأزهر، تم اعطاءها لجامعة الاسكندرية، حيث كان محدد ٣٩٠ فدان ، وعند التنفيذ وجدنا ٧٥ فدان فقط .