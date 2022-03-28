مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامه فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة بيراميدز ضد لافيينا اف سي ضمن منافسات كاس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض فريق بيراميدز امام لافيينا اف سي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات ONTime Sports

مواعيد المباريات الودية

يخوض منتخب سان مارينو ضد الرأس الأخضر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يخوض منتخب الجبل الأسود ضد منتخب اليونان8، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

يخوض فريق شبيبة الساورة ضد فريق جمعية أولمبي الشلف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق اتحاد بسكرة ضد شبيبة ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق بارادو ضد مولودية الجزائر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفاز المنتخب الكندي على غريمه الجمايكي بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في الجولة الثالثة عشر من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة امريكا الشمالية.

أهداف مباراة كندا وجاميكا بتصفيات كأس العالم

وسجل هدف كندا الأول كيلي لارين في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف جونيور هوليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، وأكد أدريان ماريبا الهدف الرابع بالخطأ في مرمى بلاده قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة.

موقف المنتخبين في التصفيات

وبهذا الفوز يرفع منتخب كندا رصيده إلى النقطة 28 في الصدارة من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة ليضمن تواجده في مونديال قطر.

ويتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وهو نفس رصيد المكسيك، قبل كوستاريكا بـ20 نقطة ثم بنما 18 نقطة مع مباراة أقل ستلعبها أمام أمريكا.