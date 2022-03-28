« إدارج مادة التربية المناخية فى التعليم» على طاولة طاقة الشيوخ..اليوم

/688557/إدارج-مادة-التربية-المناخية-فى-التعليم-على-طاولة-طاقة-الشيوخاليوم

تعقد لجنة البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعها غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكرى بشأن إدارج مادة التربية المناخية فى برامج التعليم فى مصر .

دوت الخليج

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب وليد التمامى، و25 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ .

وتناقش أيضا، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد على أبو حجازى بشأن إداراج مادة التربية المناخية فى برامج التعليم الأساسى فى مصر .

يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أستقبل اليوم عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، و أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس و النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب.

رحب عبدالرازق، بزيارة رئيس الوفد ، مشددا على أهمية دور الحزب صاحب التاريخ الطويل فى إثراء الحياة البرلمانية و السياسية والحزبية فى مصر فى هذة المرحلة الهامة التى يتم فيها التأسيس للجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بـن الحزب، بما يمثله من تاريخ كبير تشهد علية مواقفه السياسية عبر كل العصور سيظل داعماً لدور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها.

و أعرب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقديرهم لاستقبال رئيس مجلس الشيوخ لقيادات الحزب مشيدين بقيادة المستشار ( عبدالرازق) لجلسات مجلس الشيوخ مؤكدين انها تتسم دائما بالحكمة و العدالة التى لا تفرق بين حزب و آخر و تساعد على تحقيق التناغم بين جميع الأعضاء و خروج الجلسات بشكل راق يتناسب مع ما يضمه المجلس من كفاءات و قامات فى كافة التخصصات.