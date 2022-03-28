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تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد القناوى بشأن "إستحداث حى ثالث بالمحلة الكبرى"، و"تفعيل قرار فصل مركز بشبيش عن مركز ومدينة المحلة الكبرى" .

دوت الخليج

اليوم..إسكان الشيوخ تناقش طلب«نائب التنسيقية» لفصل مركز بشبيش عن المحلة الكبرى

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة بشأن " معاملة ريف الإسكندر ية كباقى القرى بمصر فى أعمال البناء " .

كما تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد الصالحى بشأن " تحقيق المساواة بين التوابع والعز ب والقرى " و " وضع ضوابط ميسرة للبناء داخل المدن والقرى ".

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون لمدة مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليميةغير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.