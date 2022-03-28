حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة تواصل الارتفاع والأرصاد تحذر

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وكشف الخبراء أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 23 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 19 12

السلوم 19 9

سيوة 24 9

بورسعيد 20 13

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 20 10

رفح 19 9

رأس سدر 22 13

نخل 20 6

نويبع 23 14

طابا 21 13

كاترين 16 4

الطور 22 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 10

بنى سويف 25 9

المنيا 26 9

أسيوط 26 9

سوهاج 27 9

قنا 29 10

الأقصر 32 11

أسوان 33 12

إدفو 33 11

أبوسمبل 32 11

الوادى الجديد 32 11

شلاتين 32 12

أبو رماد 28 13

حلايب 30 13

رأس حدربة 24 14