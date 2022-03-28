مفاجأة صادمة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة حتى أول رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى، يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس

وحذرت الأرصاد من أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء محذرة من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة نهارا.