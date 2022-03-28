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/688615/حفل-الاوسكار-لحظة-صفع-ويل-سميث-لكريس-روك-بسبب-تنمره-على-زوجته-صور
خرج النجم العالمي ويل سميث عن أعصابه أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب كريس روك.
دوت الخليج
ويل سميث في حفل الأوسكار
استعرض كريس روك نفسه على مسرح توزيع جوائز الأوسكار وبدأ يسخر من شعر زوجة ويل سميث المجعد ما جعل الفنان الكبير يغضب.
ويل سميث يضرب كريس روك
صغد ويل سميث إلى المسرح أثتاء كلمة كريس روك وصفعه على وجهه أمام الحضور انتقاما لزوجته ما دهش كل الحضور.
حفل توزيع جوائز الأوسكار
انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، فب الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 27 مارس وذلك على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.
وشارك في حفل جوائز الأوسكار بدورتها ال ٩٤ قائمة من كبار النجوم وكان على رأسهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز، وليلى جيمس وهولي بيري دانيا كالويا، لوبيتا نيوجو، جيمي لي كيرتيز، ورامي مالك وجيسون موموا، جون ترافولتا.
وقدم الحفل من خارج هوليوود عدد كبير من المشاهير كان على أبرزهم دي جي خالد وراشيل زيجلر التي نسوا أن يدعوها في البداية وكذلك سيرينا وفينوس ويليامز، وتيفاني حاديش، وجيك جيلينهال وغيرهم.
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