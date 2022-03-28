متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء ارتداء الكمامة فى المواصلات والأماكن المغلقة

وقال سعد، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إن تخفيف الإجراءات فى شهر رمضان جاء بسبب تزايد معدلات التطعيم باللقاحات، إلى جانب تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف، أننا الآن نقف على أرض صلبة، والتسريع فى وتيرة إعطاء اللقاحات، وهذا مكنا من أخذ هذه القرارات، لافتا إلى أنه لا يمكن أبدا إلغاء كل الإجراءات الاحترازية بسبب أن الفيروس ما زال موجودا، وبالتالى يجب الحذر من الفيروس.
وأكد، أنه يجب أن تظل الكمامة إجبارية فى وسائل المواصلات والأماكن المغلقة، خاصة فى شهر رمضان، وذلك فى إطار المحافظة على النفس ومواجهة الفيروس.
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