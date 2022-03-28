أهلا رمضان.. الغرف التجارية تزف بشرى جديدة للمحافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئولتى"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
أهلا رمضان 2022
وأكد عز أن عدد منافذ "أهلا رمضان" وصل إلى 7724 منفذا على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع الغذائية فضلا عن 200 قافلة متجولة تطوف القرى والنجوع.
ولفت إلى أن أسعار السلع فى معارض أهلا رمضان خلال هذا العام 2022 أرخص من العام الماضى 2021، وتوجد خصومات تصل إلى 25%.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن سعر الخبز عاد إلى ما بعد الأزمة، وتم توفير كل كميات الدقيق للمخابز.
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