الحكومة: السلع متوفرة بنفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن هناك أكثر من 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار سعد، إلى أن تكلفة تبكير صرف الرواتب والعلاوات للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للحد من الأزمة الاقتصادية العالمية بلغت 8 مليارات جنيه.