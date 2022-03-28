الحكومة: السلع متوفرة بنفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن هناك أكثر من 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأشار سعد، إلى أن تكلفة تبكير صرف الرواتب والعلاوات للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للحد من الأزمة الاقتصادية العالمية بلغت 8 مليارات جنيه.
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