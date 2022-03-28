مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى: خالد النبوي يخسر أمواله في أوروبا

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الاولى

ينتظر الجمهور ومحبي الفنان خالد النبوي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الاولى التي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بعد غيابه عام عن دراما رمضان.

وكان البرومو الرسمي لمسلسل راجعين يا هوى حقق نسب مشاهدات عالية فور طرحه ضمن الحملة الدعائية للعمل جعلت الجمهور يتساءل وينتظر أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 1.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 1

ونرى في الحلقة 1 من مسلسل راجعين يا هوى ، عودة خالد النبوي إلى مصر عقب سنوات من الغياب في الخارج ويبدأ مواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه بسبب خسارة تجارته في أوروبا.

وخلال الأحداث التي تأتي في إطار كوميدي اجتماعي، يحاول “بليغ” استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، مما يؤدي إلى اشتعال الكراهية والضغائن بينهم لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة وهي كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي من جديد.

وفي الوقت نفسه، تظهر قصة الحب القديمة في حياة خالد النبوي من حبيبته “فريدة” لكنه يدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي وهي نور اللبنانية.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك الفنان خالد النبوي في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم مثل أنوشكا وأحمد بدير ونور اللبنانية ووفاء عامر وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وتميم عبده وصفاء الطوخى، وآخرين.

ويشار أن العمل مأخوذ عن قصة للراحل أسامة أنور عكاشة، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية حصريًا، ومنصة واتش ات watchit الرقمية.

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يشار أن اسم الفنان خالد النبوي يعد من أهم أسباب نجاح العمل وشعبيته قبل عرضه ومنافسته ضمن الموسم الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي.