/688609/جاله-مكروب-ومبينامش-نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يكشف-عن-تدهور-حالة-والده-الصحية-ويناشد-الدولة-بالتكفل-بعلاجه

أجرى مداخلة الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب، المذاع على قناة mbc مصر، لكشف آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

دوت الخليج يرصد مكالمة أحمد عبد الرحمن أبو زهرة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

سبب تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أحمد، عن سبب التدهور الصحي الذي طرأ على والده في الأيام الماضية، خلال مداخلة هادفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية في حلقة اليوم، وقال: "الموضوع بدأ بأنه وقع وقعة خفيفة في البيت".

واستكمل أحمد أبو زهرة وقال: "بعدها بكام يوم بدأ يفقد وعيه ويحصله حاجات غريبة"، وعرض بعدها الحالة التي عليها والده عبد الرحمن أبو زهرة في يومنا هذا.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: "مش بياكل ولا بيشرب ولا بينام”

وأوضح أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الحالة التي عليها والده، مما تسبب في دخوله المستشفى، حيث قال: "جاله جفاف مبيشربش ولا بياكل فنقلناه المستشفى"، ومن بعد دخوله المستشفى يقول: "مكنش بينام لمدة أربع أيام فالدكتور أمر بدخوله العناية المركزة"، واستكمل قائلًا: " مكلش من ساعة ما دخل المستشفى"، كما تابع أحمد في الحديث عن حالة والده الصحية، وطلب الدعاء له بالشفاء.

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يُناشد الدولة للتكفل بعلاجه

أضاف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والده تدهورت وقال: "حالته كانت اتدهورت أكتر لدرجة أنهم بلغونا أنه جاله ميكروب في المعدة"، مما جعله يناشة كل الجهات المختصة في الدولة، والوزارات المعنية أن تتكفل الدولة بمصاريف علاجه لما دخلت الأسرة فيه من احتياج ناتج كثرة المصاريف وعدم الوصول لنتائج واضحة، كما استاء من المعاملة وقلة الاهتمام، وقال:"اتمنى الدولة تنقله مستشفى تانية لأن مفيش اهتمام والوضع بيسوء ومحدش بيقولنا ماله" وفي النهاية تمنى له الإعلامي عمرو أديب أن يقوم والده عبد الرحمن أبو زهرة عاجلة على خير.