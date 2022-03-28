إجراء عاجل من المرور بعد إغلاق الصحراوى من الدائرى لـ الرماية

جدة - نرمين السيد - وكشفت "المرور" أن هذا يأتى منعا للزحام بعد غلق كلى لـ الطريق الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية، والذى يستمر حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير".

ولفتت المرور إلى أن إغلاق الطريق الصحراوى فى هذه المنطقة يأتى فى إطار استكمال تسليم المرحلة الثانية من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" على طريق الإسكندرية الصحراوى.

يأتى هذا بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق "حدائق الأشجار، والأهرام، وحدائق الأهرام، والنصر، ومدكور، والعريش، وميدان الرماية، والمريوطية، والمطبعة، والطالبية".