جدة - نرمين السيد - وكشفت "المرور" أن هذا يأتى منعا للزحام بعد غلق كلى لـ الطريق الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية، والذى يستمر حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير".
ولفتت المرور إلى أن إغلاق الطريق الصحراوى فى هذه المنطقة يأتى فى إطار استكمال تسليم المرحلة الثانية من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" على طريق الإسكندرية الصحراوى.
يأتى هذا بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق "حدائق الأشجار، والأهرام، وحدائق الأهرام، والنصر، ومدكور، والعريش، وميدان الرماية، والمريوطية، والمطبعة، والطالبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من المرور بعد إغلاق الصحراوى من الدائرى لـ الرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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