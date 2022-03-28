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الأمين العام لمستقبل وطن يتفقد معارض الحزب للسلع الغذائية المخفضة بمحافظة قنا 

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، معارض السلع الغذائية التي ينظمه الحزب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا، للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات شهر رمضان المبارك. 

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واطمأن "الشريف"، خلال جولته، علي توافر كافة المواد الغذائية الأساسية والضرورية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مشيدا بجهود قيادات الحزب والعملية التنظيمية داخل المعرض لتوفير الراحة للمتجولين بالمعرض.

الأمين العام لمستقبل وطن يتفقد معارض الحزب للسلع الغذائية المخفضة بمحافظة قنا

وثمن الأمين العام لحزب مستقبل وطن، جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية الي خلفتها الحرب الأوكرانية علي المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

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الأمين العام لمستقبل وطن يتفقد معارض الحزب للسلع الغذائية المخفضة بمحافظة قنا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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