/688606/كندا-تعود-للمشاركة-في-كأس-العالم-بعد-غياب-36-عام

نجح المنتخب الكندي من تحقيق الفوز الأكبر في مسيرته الدولية منذ 1986، ليحصد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب طال على الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز المنتخب الكندي على غريمه الجمايكي بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في الجولة الثالثة عشر من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة امريكا الشمالية.

أهداف مباراة كندا وجاميكا بتصفيات كأس العالم

وسجل هدف كندا الأول كيلي لارين في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف جونيور هوليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، وأكد أدريان ماريبا الهدف الرابع بالخطأ في مرمى بلاده قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة.

موقف المنتخبين في التصفيات

وبهذا الفوز يرفع منتخب كندا رصيده إلى النقطة 28 في الصدارة من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة ليضمن تواجده في مونديال قطر.

ويتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وهو نفس رصيد المكسيك، قبل كوستاريكا بـ20 نقطة ثم بنما 18 نقطة مع مباراة أقل ستلعبها أمام أمريكا.

مقاعد القارات بكأس العالم

يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قطر، 32 منتخب من حول العالم، والتي لم يتم تحديد جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها في نهاية الشهر الجاري، وانطلاق قرعة المونديال في الأول من أبريل القادم.

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.