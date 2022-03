ريا أبي راشد تخطف الأنظار وفنانة تدعم اللاجئين..إطلالات النجمات في حفل الأوسكار

/688605/ريا-أبي-راشد-تخطف-الأنظار-وفنانة-تدعم-اللاجئينإطلالات-النجمات-في-حفل-الأوسكار

دوت الخليج ترصد أولى اللقطات من حفل جوائز الأوسكار 2022

إطلالات الفنانات في حفل الأوسكار

ظهر الفنانة الأمريكية جيمي لي كرتيس على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2022، وحرصت على دعم اللاجئين أثناء مرورها على الريد كاربت مرتدية فستان أزرق اللون وشارة على يدها تدعم فيها اللاجئين.

ووصل أيضًا للحفل الفنانات فانيسا هادجنز التي تألقت باللون الأسود بينما ظهرت ليلي جيمس بفستان وردي اللون، وحضرت أيضًا نعومي سكوت.

ريا أبي راشد في حفل الأوسكار 2022

أما الإعلامية ريا أبي راشد فخطفت الأنظار بعودتها إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار وذلك عقب غياب استمر نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وشاركت ريا أبي راشد متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور لها ولإطلالتها منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

حفل جوائز الأوسكار

ووصلت أيضًا إلى السجادة الحمراء لافيرن كوكس زميلة فانيسا هادجنز وذلك خلال الدقائق الأولى لبدء استقبال الضيوف وظهرت أيضًا بيلي إيليش، ومن جانبها الممثلة الأمريكية نيكي هيلتون حرصت أن تكون أول الحاضرين.

ومن بين النجمات اللاتي حضرن منذ قليل للحفل صوفيا كارسون، وظهرت نيكي هيلتون تستعرض حملها على الريد كاربت مرتديه فستان باللون الروز به ريش على أكمامه.

جدير بالذكر أن الحفل الذي يقام الليلة بلوس أنجلوس سيشهد توزيع الجوائز على العديد من نجوم السينما والأفلام التي تم ترشيحها لجوائز الأوسكار 2022، وتضم قائمة الأفلام المرشحة King Richard، وBelfast، و Don’t Look Up، وDune، و Drive My Car، و Licorice Pizza، و The Power of the Dog، و Nightmare Alley، و CODA، وفيلم West Side Story.

يشار ان حفل الأوسكار سيتم بثه لعى الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية وأيضًا عبر الإنترنت ليشاهده الناس والجمهور ومحبي السينما في أكثر من 200 دولة حول العالم، ويتابعون أيضًا توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.