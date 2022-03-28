تانيا قسيس لـ دوت الخليج: "الغناء أمام الرئيس السيسي مسئولية كبيرة ولهذا السبب عدت لمصر"

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احتفلت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس مؤخرًا بأغنيتها الجديدة “شو بدو” التي طرحتها قبل أيام وحققت نسب مشاهدات عالية في مصر والوطن العربي وذلك عقب شهرتها لدى المصريين بعد غنائها أمام الرئيس السيسي.

دوت الخليج يكشف كواليس غناء تانيا قسيس أمام الرئيس السيسي

غناء تانيا قسيس أمام الرئيس السيسي

أعربت المطربة اللبنانية تانيا قسيس عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحدى الاحتفالات.

وقالت تانيا قسيس في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “شرف كبير الغناء أمام الرئيس السيسي وكنت الفنانة غير المصرية الوحيدة بهذا الافتتاح وتعرفت من خلاله على الشعب المصري وحببني في مصر، والغناء أمام رئيس مسئولية كبيرة”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: “وكان ذلك السبب في عودتي لمصر بسرعة وسعدت كثيرًا بمشاركتي في مهرجان القلعة، وأنا محظوظة لتقديم الحفلات في مصر”.

حفلات تانيا قسيس

وعن الأجواء التي تحبها في مصر، قالت: “مصر هي موقع الموسيقى حيث صدرت الموسيقى العربية كما أنها مدرسة في تمثيل، والجمهور المصري يؤثر على العالم العربي بذوقه”.

يشار أن تانيا قسيس غنت بخمسة لغات من قبل وهي الفرنسية، والعربية والانجليزية والاسبانية، كما بدأت مسيرتها المهنية في سن صغير منذ السادسة عشر من عمرها حتى أصبحت مغنية منفردة وعضو في فرقة كورال أوركسترا باريس Choir of the Paris Orchestra.

تصريحات تانيا قسيس

يشار أنها قدمت العديد من الأغاني وأشهرها "وطني"، التي حصلت بسببها على جائزة أفضل أغنية وطنية لعام 2015، حيث قالت عنها في تصريحات سابقة لها: "كنت أشعر بكل كلمة منها تنسلخ من جلدي وتخرج من روحي، فقد عشت غربة طويلة خارج لبنان واختبرت معنى الحنين".

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وتعد الفنانة اللبنانية تانيا قسيس هي اللبنانية الأولى التي غنت أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكان ذلك في حفل أقيم في أكتوبر عام 2017، حيث قدمت حفل المؤسسة الكويتية الأميركية الذي استضافه سفير الكويت الشيخ سالم الصباح وزوجته الشيخة ريما الصباح بمقر السفارة الكويتية، بحضور ترامب وزوجته.