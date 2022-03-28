مسلسل انحراف 2022 ..نجوم العمل يردون الجميل لـ روجينا على طريقتهم الخاصة

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طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "انحراف" الذي تنافس به الفنانة روجينا ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 البوستر الدعائي للعمل الذي تصدرته الفنانة.

دوت الخليج يرصد الاحتفال بـ مسلسل انحراف

مسلسل انحراف رمضان 2022

حرص أبطال مسلسل انحراف على تهنئة بطلة العمل روجينا، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشروا البوستر مرفقين به عبارات الحب والتقدير للفنانة.

ومنهم الفنانة رانيا محمود ياسين التي نشرت البوستر الخاص بالفنانة روجينا بالعمل وعلقت على البوستر قائلة: “حبيتي روجينا الف مبروك بالنجاح التوفيق يارب مسلسل انحراف رمضان 2022"، ومن جانبه مخرج العمل رؤوف عبد العزيز هنأ بطلة المسلسل.

مسلسلات شهر رمضان 2022

وكانت قبلها الفنانة روجينا شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صور لبوسترات باقي أبطال المسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “اتشرفت بوجود أساتذتى الكبار اللى اتعلمت منهم .. وزملائى اللى بيدعمونى بمنتهى الحب سعيدة بوجودى معاكم فى مسلسل انحراف رمضان2022”.

وأضافت: “تأليف مصطفى شهيب، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج المروه للانتاج الفنى.. باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك وسعه رحمتك”.

مسلسل روجينا الجديد رمضان 2022

أما الشركة المنتجة لمسلسل انحراف كانت قد طرحت خلال الأيام الماضية، ثلاثة إعلانات تشويقية ورسمية للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف مصطفى شهيب، ويضم المسلسل في بطولته بجانب النجمة روجينا ، عدد من النجوم وهم الفنانة القديرة لوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد كيلاني، ومحمد مهران.

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ويشار أن البروموهات الدعائية لمسلسل انحراف الذي ينضم لموسم مسلسلات شهر رمضان 2022، نالت إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا به و أكدوا على حرصهم على متابعة المسلسل خلال الماراثون الرمضاني المقبل الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

وأعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل خاصةً أنه مأخوذ عن أحداث حقيقية تدور في إطار دراما تشويقية مليئة بالغموض عن إنحراف مجموعة من الأشخاص عن الطبيعة البشرية، وتظهر بطلة العمل روجينا في دور طبيبة نفسية.