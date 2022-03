/688586/من-بينهم -The-Power-of-the-Dog-تعرف-على-القائمة-الكاملة-لترشيحات-الأوسكار-2022

نشرت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة منذ قليل قوائم الأسماء المرشحة في الدورة 94 لحفل جوائز الأوسكار، وظهر فيلم الويستيرن لشبكة "نتفلكس" The Power of the Dog في 12 فئة ترشيحية، من بينهم أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل.

دوت الخليج يرصد القائمة الكاملة للمرشحين إلى جائزة الأوسكار في فئاتها المختلفة

قائمة الأفلام المرشحة للحصول على الأوسكار 2022

ترشح عن فئة أفض فيلم في جوائز الأوسكار كل من: The Power of the Dog، CODA، Drive My Car، Belfast، King Richard، Don’t Look Up، Dune، West Side Story، Licorice Pizza و فيلم Nightmare Alley.

أفضل مخرج في الأوسكار

ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج كل من: كينيث برانا عن Belfas، جين كامبيون عن The Power of the Dog، ريوسوكي هاماجوتشي عن Drive My Car، بول توماس أندرسون عن Licorice Pizzaوالمخرج ستيفين سبيلبرج عن West Side Story.

الاسماء المرشحة للأوسكار عن فئة أفضل ممثل دور أول

ترشحت للفوز بالأوسكار عن فئة أفضل ممثل دور أول، كل من أندرو جارفيلد عن Tick, Tick.. Boom، خافيير بارديم عن Being The Ricardos، بينيديكت كامبرباتش عن The Power of the Dog، دينزيل واشنطن عن The Tragedy of Macbeth والنجم ويل سميث عن King Richar.

قائمة النجمات المرشحات لأفضل ممثلة دور أول في الأوسكار

تتنافس عدد من نجمات هوليود على الفوز بالأوسكار عن فئة أفضل ممثلة دور أول، وهن: بينيلوبي كروز عن Parallel Mothers، جيسيكا تشاستاين عن The Eyes of Tammy Faye، نيكول كيدمان عن Being The Ricardos، كريستين ستيوارت عن Spencerوالممثلة أوليفيا كولمان عن The Lost Daughter.

أفضل ممثل دور ثاني في جوائز الأوسكار

تضم قائمة الممثلين المرشحين لجائزة الأوسكار أفضل ممثل دور مساعد كل من: تروي كتوسر عن Coda، جي كي سيمونز عن Being The Ricardos، كودي سميث ماكفي عن The Power of the Dog، جيسي بليمنس عن The Power of the Dog والممثل كييران هايندز عن Belfast.

أفضل ممثلة دور ثاني في حفل الأوسكار 2022

ترشحت للفوز بالأوسكار في فئة أفضل ممثلة دور مساعد كل من: أريانا ديبوز عن West Side Story، جودي دينش عن Belfast، كريستن دانست عن The Power of the Dog، جيسي باكلي عن The Lost Daughterوالممثلة أونجينو إليس عن King Richard.

الأفلام المرشحة للفوز بالأوسكر لأفضل سيناريو أصلي

جاءت اسماء الأفلام المرشحة لجازة الأوسكار عن أفضل سيناريو أصل كالآتي The Worst Person In The World، Don’t Look Up، Belfast، Licorice Pizza وفيلم King Richard.

قائمة أفضل سيناريو مقتبس في الأوسكار

ترشح للأوسكار عدد من الأفلا عن فئة أفضل سيناريو مقتبس، وهم: The Power of the Dog، Dune، Drive My Car، Coda وفيلم The Lost Daughter.

أفلام الرسوم المتحركة في الأوسكار

تتكون قائمة أفلام الرسوم المتحركة المرشحة للفوز بالإوسكار من Encanto، The Mitchells vs. The Machines، Luca، Raya and the Last Dragon وفيلم Flee.

أفلام الرسوم المتحركة القصيرة المرشحة للأوسكار

ترشحت الأفلام التالية لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة، Affairs of the Art، Robin Robin، Bestia، The Windshield Wiper وفيلم Boxballet.

قائمة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج

ترشح للأوسكار عن فئة أفضل تصيم إنتاج الأفلام التالية: Nightmare Alley، The Tragedy of Macbeth، West Side Story، Dune وفيلم The Power of the Dog.

الترشيحات عن فئة التصميم الأزياء في الأوسكار

ترشحت الأفلام التالية للأوسكار عن فئة أفضل تصميم أزياء: Dune، Nightmare Alley، Curella، West Side Story وفيلم Cyrano.

أفضل مكياج وتصفيف شعر في الأوسكار

تشكلت قائمة الأوسكار لفئة أفضل مكياج وتصفيف شعر من االأفلام الآتية: Cruella، Coming 2 America، The Eyes of Tammy Faye، House of Gucci وفيلم Dune.

أفضل تصوير سينمائي في الأوسكار

ضمت قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل تصوير سينمائي، الأفلام الآتية: Dune، The Power of the Dog، The Tragedy of Macbeth، West Side Story وفيلم Nightmare Alley.

ترشيحات الأوسكار عن فئة أفضل مونتاج

ترشحت لقائمة الأوسكار عن فئة المونتاج هذه الأفلام: The Power of the Dog، Don’t Look Up، Tick, Tick … Boom، Dune وفيلم King Richard.

أفلام مرشحة لفئة أفضل صوت في الأوسكار

ترشح للفوز بالأوسكار عن فئة أفضل صوت، أفلام: No Time to Die، West Side Story، The Power of the Dog، Belfast، Dune.

المؤثرات البصرية في مسابقة الأوسكار

استطاعت المؤثرات البصرية أن تضع اسماء الأفلام التالية على قائمة المرشحين للأوسكار، وهم: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، No Time To Die، Free Guy وفيلم Dune.

ترشيحات الأوسكر لأفضل موسيقى تصويرية

الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام مرشحة للفوز بالأوسكار، وهم: Don’t Look Up، Parallel Mothers، Encanto، The Power of the Dog إلى جانب فيلم Dune.

أفضل أغنية أصلية في الأوسكار

قائمة الأفلام المرشحة المرشحة للفوز بالأوسكار لفئة أفضل أغنية أصلية هي: Down To Joy لفان موريسون من فيلم Belfast، No Time To Die لبيلي أيليش وفينياس أوكونيل من فيلم No Time To Die، Be Alive لبيونسيه وديكسون من فيلم King Richard، وSomehow You Do لديان وارين من فيلم Four Good Day و Dos Oruguitas للين مانويل ميراندا من فيلم Encanto.

قائمة الأفلام الوثائقية المرشحة للأوسكار

ترشحت عدد من الأفلام التسجيلية للفوز بجائزة الأ,سكار، وهم: Flee، Ascension، Summer of Soul (…Or, When the revolution Could Not Be Televised)، Writing With Fire وفيلم Attica.

أفضل أفلام وثائقية قصيرة في الأوسكار

ترشحت الأفلام التالية للفوز بالأوسكار لكونها أفضل أفلام وثائقية قصيرة، Lead Me Home، Audible، The Queen of Basketball، Three Songs For Benazir وفيلم When We Were Bullies.

أفضل أفلام أجنبية المرشحة للأوسكار

تشكلت قائمة الأفلام الأجنبية غير الناطقة باللغة الإنجليزية في مسابقة الأوسكار، من الاسماء التالية: The Hand of God (إيطاليا)، The Worst Person in the World (النرويج)، Flee (دنمارك)، Lunana: A Yak in the Classroom (بوتان) وفيلم Drive My Car (اليابان).

قائمة المرشحين للفوز بالأوسكر عن فئة أفضل فيلم روائي قصير

ضمت القائمة الخاصة بالأفلام المرشكة للأوسكار كأفضل فيلم روائي قصير: The Long Goodbye، Ala Kachuu – Take and Run، On My Mind، The Dress وفيلم Please Hold.