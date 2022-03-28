/688603/أكبر-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-كوريا-الشمالية تواصل-تطوير-وتعزيز-قواتها-الاستراتيجية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لت بيلاده ستواصل تطوير قدرات ضاربة هائلة وتعزيز قواتها الاستراتيجية، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، وذلك أثناء زيارته للعمال المشاركين في أكبر تجربة صاروخية في البلاد.

دوت الخليج

أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.. كوريا الشمالية تواصل تطوير وتعزيز قواتها الاستراتيجية

واجتمع كيم مع أشخاص ساهموا في إطلاق صاروخ يوم الخميس، موضحا انه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

ونوهت الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية، مساء اليوم اليوم الأحد، إن العمل يجري بموقع التجارب النووية الكوري الشمالي، لترميم أحد الأنفاق الأربعة، مشيرة إلى الاستعدادات لتنفيذ تفجير اختباري نووي.

وياتي ذلك وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية، مشيرة الى أن العمل يجري في موقع بونجيري لإنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث.