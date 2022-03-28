نشرة أخبار الفن: محمد رمضان يصافح معجب بحفل السعودية بعد اعتراض الأمن لطريقه ويعلق:«احنا شغالين عندكم».. تانيا قسيس تكشف لـ دوت الخليج أعمالها القادمة.. وهذه أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة الأولى

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأحد الموافق 27 من شهر مارس الجاري، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

محمد رمضان يصافح معجب بحفل السعودية بعد اعتراض الأمن لطريقه ويعلق:«احنا شغالين عندكم»

نقذ الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان أحد معجبيه بحفل السعودية من حراسه بعدما حاولوا منعه من الوصول للأخير.

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من حفله أمس بجدة وعلق قائلًا: "شكرًا الجمهور الغالي على ليلة أمس.. أقوى حفل في جدة".

وظهر بالفيديو واحد من جمهوره يحاول الوصول إلى المسرح ويمنعه الحراس، ليتدخل محمد رمضان ويطلب منهم الابتعاد عنه وصافحه.

وقال محمد رمضان في الفيديو: كلنا شغالين عندهم، تعالى يا حبيبي براحة".

وسبق وأن أعلن الفنان محمد رمضان، عن استعداده، لإحياء حفله الغنائي بالسعودية، مؤكدا أن الحفل لن يتأثر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت حيوية في المملكة، مؤخرًا.

ونشر رمضان صورة له مع نجله داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وابني الآن في طريقنا إلى جدة وحفلتي في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف، وعلمنا أطفالنا ذلك".

وأضاف:" اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها وأحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر".

تانيا قسيس لـ دوت الخليج: "أجهز لأغنية باللهجة المصرية مختلفة وشو بدو تشبهني"

تحتفل المطربة اللبنانية تانيا قسيس بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شو بدو” والتي كشفت تفاصيلها وكواليسها لـ دوت الخليج.

كشفت الفنانة تانيا قسيس في تصريحات خاصة، تفاصيل وكواليس أغنيتها "شو بدو"، قائلة: “فكرة الأغنية جاءت من الملحن والكاتب طوني كرم وهو خامس عمل يجمعني به، وأحب ان يقدم أغنية تشبهني وتشبه قصص الكثير من الناس”.

وأضافت في تصريحها لـ دوت الخليج: “أحضر حاليًا لأغنية باللهجة المصرية موضوعها جديد ومختلف وسأبدأ فيها بعد رمضان واللهجة المصرية صعبة ولكني غنيت بالكثير من اللغات مثل الكوري والفرنسي”.

مسلسل دايما عامر الحلقة الأولى: تعيين مصطفى شعبان كأخصائي اجتماعي

يخوض الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل دايما عامر، ويبحث عشاق الفنان مصطفى شعبان عن أحداث دايما عامر الحلقة الأولى

عُين الفنان مصطفى شعبان «مستر عامر» كأخصائي اجتماعي في مدرسة اليوم الجديد» خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل دايما عامر، ولا يستطيع مستر عامر مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويجسد الفنان مصطفى شعبان، دور أخصائي اجتماعي، يعمل على حل مشاكل الطلاب، حيث يُطلق عليها لقب حلال العُقد، فيما يُجسد الفنان كريم عفيفي خلال أحداث مسلسل دايما عامر، دور مدرس بشكل كوميدي بسبب عدم تناسب جسده مع وظيفته كمدرس تربية رياضية.