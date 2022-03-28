/688602/أخبار-الزمالك-اليوم-الأحد-مرتضى-منصور-يفجرها-واللي-مش-عاجبه-يخبط-دماغه-في-الحيط-تواجد-الونش-في-التدريبات-وانتظام-شيكابالا-وأيمن-حفني-في-المران-الجماعي

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد على العديد من الأحداث، سواء داخل صفوف الفريق الأول أو على مستوء مجلس إدارى النادي، والتي كانت أبرزها استئناف التدريبات، وتكريم مرتضى منصور أسر الشهداء.

ويرصد دوت الخليج خلال الفقرات القادمة، تقرير مفصل حول أبرز الأحداث التي شهدها الزمالك، على مدار اليوم.

الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة سجرادا

خاض الزمالك اليوم تدريبات قوية من الجانب الفني والبدني، بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بعدما منح الفريق راحية سلبية لمدة يومين.

ويستعد الزمالك من بداية مباراة سجرادا الأنجولي لبداية موسم قوي ومحاولة تصحيح مسار الفريق، في بطولتي الدوري المحلي والكأس، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

انتظام شيكابالا وأيمن حفني في التدريبات الجماعية

وشهد مران الزمالك على انتظان ثنائي الفريق محمود عبد الرازق ششيكابالا، وأيمن حفني، والتي جاء غيابه في السابق بسبب الإصابة.

وتماثل “شيكابالا” للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في عضلة السمانة وشارك في التدريبات بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وفي نفس الوقت شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في مران اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.

وحرص الدولي محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني والزمالك، على التواجد في تدريبات الفريق بعد خروجه من قائمة الفراعنة لمواجهة السنغال في دور الإياب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.

إطلاق أسماء الشهداء على صالات النادي

وأشار مرتضى منصور في حديثه خلال تكريم أسر الشهداء في الزمالك، أن ممدوح عباس، وهاني العتال، وهاني شكري، سبق ورفع عليه الرباعي قضية بسبب عمل عضويات لأسر الشهداء، مجانية بالنادي.

وأضاف مرتضى : " أنا لحد دلوقتي بعمل عضويات لأسر الشهداء، وهفضل أعملها ولسه عامل الصبح لبعض منهم".

وأردف: "عضويات أسر الشهداء في نادي الزمالك، دا أقل شئ يكن تقديمه لهم، لأن دول فعلاً اللي ضحوا سواء بالأبناء أو الزوج أو الأب، وهعمل كل يوم واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

واختتم مرتضى حديثة: " الزمالك أول نادي يطلق أسماء الشهداء على صالات وحمامات السباحة بالنادي، علشان دول فعلاً الأبطال الحقيقين".

وكشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكله.. أسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر".