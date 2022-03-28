/688601/أخبار-الأهلي-الأحد-بيان-لتوضيح-موقف-القضايا-المرفوعة-من-محمود-الخطيب-إستأناف-التدريبات-بعد-راحة-سلبية-8-أيام--صلاح-محسن-يجري-أشعة-انتظام-هاني-وبيرسي-تاوي-في-المران-الجماعية

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد على العديد من الأحداث، سواء داخل صفوف الفريق الأول أو على مستوء مجلس إدارى النادي، والتي كانت أبرزها استئناف التدريبات، والتتويج ببطولتي الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج خلال الفقرات القادمة، تقرير مفصل حول أبرز الأحداث التي شهدها الأهلي، على مدار اليوم سواء داخل الفريق أو الإدارة.

بيان النادي حول القضايا

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، إنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد الخارجين عن القانون، الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي وأسرته بالسب والقذف.

وأضاف البيان: "بل ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها".

وواصل: "أما بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية".

واختتم البيان: "نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27/4/2022 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية، ونناشد وسائل الإعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح".

صلاح محسن

يجري صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان ‏على حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مشطية القدم، في السابق.

تسببت إصابة صلاح محسن من ‏إبعاده عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاجي، ويخوض ‏مرحلة جديدة من التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الفريق.‏

وواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي على ‏هامش تدريبات الفريق الجماعية، التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق الفريق لمدة 8 أيام.

وقام صلاح بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.‏ ‏

الأهلي يستأنف التدريبات الجماعية بعد راحة 8 أيام

استأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، بعد راحة سلبية للفريق لمدة 8 أيام، والتي حرص خلالها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

انتظام ثنائي الأهلي في التدريبات الجماعية

وشارك هاني في التدريبات بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى تاو من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وشارك هاني وتاو في تدريبات الجيم ثم تدريبات الكرة التي أقيمت على ملعب التتش بمشاركة ‏جميع اللاعبين، المتواجده في النادي بغياب لاعبي الفريق الدوليين.‏

التتويج ببطولتي الجمهورية

توج فريق شباب 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية، بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد.

حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد بطولة الجمهورية، بعد أن تغلب على نظيره فريق سموحة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد.