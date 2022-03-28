سيمون ناصر: 800 ألف مستفيد من الأعمال التطوعية لمبادرة حياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هذه المؤسسات لديها قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية وغيرها، وهناك 800 ألف مستفيد بالقرى، وتم إجراء نظام موحد للمستفيدين من قبل مؤسسة "حياة كريمة" بشأن تقديم المساعدات فى الفترة المقبلة.

وذكرت أن مؤسسة حياة كريمة لديها أكثر 30 ألف متطوع بكل المحافظات، يساهمون فى توصيل المساعدات لمستحقيها فى الفترة المقبلة، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وتابعت :" أن بيت الزكاة المصرى والهيئة القبطية وصناع الخير وغيرها وفرت بيانات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية".