«إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم».. فيلم وثائقى غدا على dmc

جدة - نرمين السيد - تعرض فضائية "dmc"، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الإثنين، الفيلم الوثائقى "إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم".



جدة - نرمين السيد - تعرض فضائية "dmc"، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الإثنين، الفيلم الوثائقى "إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم". يأتى ذلك بعد مرور عام من تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، ويروى صناع الحدث تفاصيل الملحمة.

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