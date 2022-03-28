بعد طرح الـ18%.. مفتى الجمهورية يكشف حكم شهادات المعاملات البنكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فضيلته فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج"آخر النهار"، مساء اليوم، أن القرآن له رمزية خاصة فى شهر رمضان لنزوله فى ليلة القدر، وطالب باغتنام قراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن شهر رمضان فرصة للطاعات بشكل عام.

وأوضح فضيلة المفتى أن الأجور مضاعفة لعباد الرحمن خلال شهر رمضان، وذكر أنه يجوز دفع الزكاة فى مشروع حياة كريمة لدوره فى جعل حياة الناس أفضل.

وتابع :"أنه ملعون من احتكر أى سلعة من السلع بحكم الدين أو استغل الأزمات لرفع الأسعار، كما أن عائدات شهادة الـ 18 وغيرها من المعاملات البنكية حلال".