/688595/مرتضى-الزمالك-أول-نادي-يعملها-واللي-مش-عاجبه-يخبط-دماغه-في-الحيط

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الرباعي ممدوح عباس، وأحمد سليمان، وهاني العتال، وهاني شكري، من عمل عضويات لأسر الشهداء بالزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مرتضى منصور عن عضويات أسر الشهداء

وأكد مرتضى منصور خلال تكريمه لأسر شهداء الوطن الذي يمتلكون عضويات داخل الزمالك، على أحقية أمتلاكهم تلك العضويات، رغم أنف أي حد.

وأشار مرتضى منصور في حديثه خلال تكريم أسر الشهداء في الزمالك، أن ممدوح عباس، وهاني العتال، وهاني شكري، سبق ورفع عليه الرباعي قضية بسبب عمل عضويات لأسر الشهداء، مجانية بالنادي.

وأضاف مرتضى : " أنا لحد دلوقتي بعمل عضويات لأسر الشهداء، وهفضل أعملها ولسه عامل الصبح لبعض منهم".

مرتضى منصور: الزمالك أول نادي يعملها

وأردف: "عضويات أسر الشهداء في نادي الزمالك، دا أقل شئ يكن تقديمه لهم، لأن دول فعلاً اللي ضحوا سواء بالأبناء أو الزوج أو الأب، وهعمل كل يوم واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

واختتم مرتضى حديثة: " الزمالك أول نادي يطلق أسماء الشهداء على صالات وحمامات السباحة بالنادي، علشان دول فعلاً الأبطال الحقيقين".

قرارات مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في الوقت الجاري داخل النادي، حول عضويات أسر الشهداء.

وأكد مرتضى منصور خلال تكريمه لأسر شهداء الوطن الذي يمتلكون عضويات داخل الزمالك، على أحقية أمتلاكهم تلك العضويات.

وأضاف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه في القادم.

وأشار مرتضى منصور في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بنادي الزمالك، وكما أنه سيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ مليون جنيه أو 10 أو 20 مش مشكله.. أسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر".