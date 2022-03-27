بدل رقص وبلطجة..هل تقع مسلسلات رمضان 2022 في مرمى الانتقادات قبل انطلاقها؟

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أثارت مسلسلات شهر رمضان 2022 ضجة وجدلا كبيرًا قبل انطلاقه بأيام بسبب مناقشته موضوعات مثيرة للجدل وتضع هذه الأعمال في مرمى الانتقادات.

دوت الخليج يرصد مسلسلات رمضان 2022 المتوقع تعرضها لانتقادات

مسلسل جوقة عزيزة

أثارت الفنانة نسرين طافش جدلا خلال الأسابيع الماضية بسبب ظهورها في مقطع فيديو نشرته خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تروج من خلاله لمسلسلها الجديد “جوقة عزيزة” المقرر عرضه في رمضان 2022.

وظهرت نسرين طافش ببدلة رقص وتغني مع محمد أسامة أغنيته "الغزالة الرايقة"، وعلقت على الفيديو قائلة: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة، ملاحظة: ما رح يغني الغزالة رايقة في بمسلسل جوقة عزيزة هي كواليس فقط".

ويضم مسلسل جوقة عزيزة في بطولته عدد من النجوم مثل نسرين طافش وعدنان أبو الشامات وسلوم حداد وهبة نور وأيمن رضا ووسام حنا وآخرين والعمل من تأليف خلدون قتلان، والإخراج لـ تامر إسحاق.

مسلسل من شارع الهرم إلى

تعرض مسلسل من شارع الهرم إلى المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، لهجوم شديد بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الكويتي واستفز الجمهور والمصريين حيث اعتبره الكثيرين أن العمل مسيء للمرأة المصرية.

ويأتي ذلك بسبب ظهور راقصة مصرية خلال البرومو تحاول التودد لثري كويتي متزوج لتتزوج منه لاستغلاله والحصول على أمواله وتفسد علاقته بزوجته، وتجسد الفنانة نور الغندور شخصية الراقصة المصرية، ويضم العمل في بطولته كلا من هدى حسين وخالد البريكي ومرام البلوشي ونور الغندور وأحمد إيراج ومحسن القفاص، وآخرين والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

مسلسل بابلو

ومن جانبه الفنان حسن الرداد روج لمسلسله الجديد مؤخرًا والذي يحمل اسم بابلو وينافس به ضمن موسم رمضان 2022، من خلال نشره برومو العمل الذي ظهر خلاله في العديد من المعارك بسبب عمله في تجارة غير شرعية، حيث سيطر على الإعلان العديد من اللقطات للأكشن والعنف والضرب.

ويعد أكثر من 90% من مشاهد البرومو بين المعارك والمشاجرات بسبب تجارته، ويظهر خلال العمل، الذي يؤلفه حسان دهشان ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل توبة

يشار أن برومو مسلسل توبة للفنان عمرو سعد المقرر عرضه في رمضان 2022 سيطر عليه البلطجة وخناقات الشوارع حيث ظهر وسط عصابات الشوارع في إحدى الحارات.

ومن جانبه الفنان ماجد المصري يجسد شخصية زعيم العصابات الذي يأخذ حقه دائما بالذراع، بينما “توبة” هو شاب بسيط يعيش في حارة يعشقه جميع سكانها لكنه يتورط في أمر يجعله دائمًا يهرب.