قرارات مرتضى منصور اليوم بالزمالك خلال تكريم أسر الشهداء

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في الوقت الجاري داخل النادي، حول عضويات أسر الشهداء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مرتضى منصور خلال تكريمه لأسر شهداء الوطن الذي يمتلكون عضويات داخل الزمالك، على أحقية أمتلاكهم تلك العضويات.

مرتضى منصور عن عضويات أسر الشهداء بالزمالك

وأضاف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأشار في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكله.. أسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر".

الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحتل فيها المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، من أصل خمس جولات خاضها الفريق، لم يحقق فيها الفوز وخسر في مبارتين وتعادل في ثلاثة.

خروج الزمالك للمرة الثانية على التوالي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جعلت مجلس الإدارة تبحث وتأتي بالمدير الفني الأسبق للفريق فيريرا، والذي سبق وتولى قيادة القلعة البيضاء في موسم 2014/2015.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي والزمالك، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثالثة في المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الثالث، فيما يحتل سجرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.