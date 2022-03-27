/688588/مش-هنطلع-من-اللي-احنا-فيه-الإسماعيلي-يكشف-سبب-تراجع-نتائج-الفريق

عبرت مجموعة من لاعبي الإسماعيلي، عن غضبها تجاه مجلس إدارة النادي، بعد تأخر مستحقاتهم لعدة شهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاني الإسماعيلي في القوت الجاري، من العديد من الأزمات سواء في نتائج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري، أو ماديات النادي ومرتبات العاملين ولاعبي الدراويش.

رسالة لاعبي الإسماعيلي لمجلس الإدارة

وكتب كل من لاعبي الفريق "أحمد مصطفى ومحمد فوزي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعمر الوحش وعدد آخر من اللاعبين".

وخلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب مجموعة من لاعبي الفريق رسالة واحدة وهي: "شهور مقدرين كل حاجة والتزاماتنا بتزيد وأخدنا ميعاد واتنين و10 ومحصلش حاجة، إحنا مش هنطلع من اللي احنا فيه غير لما نبقى كلنا إيد واحدة والوعود تتنفذ".

موقف الإسماعيلي بالدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، من خلال 13 جولة خاضها الفريق في هذا الموسم.

لم يحقق الإسماعيلي سوى انتصار وحيد في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مقابل 7 هزائم و5 تعادلات.

أول انتصارات الإسماعيلي بالدوري هذا الموسم

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، على ملعب "برج العرب"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى الاتحاد في العديد من الكرات، حتى أستطاعوا في تجيل أول الأهداف عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 24، ثم عاد الاتحاد سريعاً وتعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خالد الغندور.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر الاتحاد على المبارة بشكل أكبر بينما هدد الإسماعيلي مرمى الفريق السكندري بالهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة، ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عادل بالدقيقة 64.

وحاول بعدها الاتحاد السكندري أن يعادل النتجية وأضاعوا أكثر كمن كرة عن طريق مابولولو وفوز الحناوي، في ظل تألق كبير لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي الذي حافظ على تقدم فريقه.