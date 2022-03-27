/688577/كامل-الوزير-لن-يكون-هناك-خصخصة-في-قطاع-النقل-وعلى-الجكيع-الحفاظ-على-مرفق-السكة-الحديد

تحدث الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن سكك سكك حديد ألمانيا، منوها انها تقدمت بعرض رسمي لتشغيل وارداة شبكة القطار السريع، باسلوب جديد نريده ، منوها ان يكون هناك تحديد لسعر التذكرة وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

دوت الخليج

وتابع كامل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، منوها أنه رغم التوعية المستمرة بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية الا انه يوجد بعض الإهمال من جانب المواطنين، كما انه لن يكون هناك خصخصة لقطاع النقل".

كامل الوزير: لن يكون هناك خصخصة في قطاع النقل.. وعلى الجكيع الحفاظ على مرفق السكة الحديد

ونوه كامل الوزير أنه تم تكريم قائدي القطارات لتفاديهم حدوث كارثة على السكة الحديد نتيجة إهمال بعض المواطنين.

قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، ان تذكرة القطار الكهربائي من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون قريبة من 30 جنيه لكن لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب تكلفة التشغيل والقطار .

تكلفة القطار الكهربائي

واستطرد وزير النقل انه كان يوجد حرص على ان تكون تكلفة القطار الكهربائي أقل من وسائل النقل البديلة الأخرى الموصلة لنفس المسافة أو بما يساويها لضمان ركوب جميع المواطنين، منوها ان زمن التقاطر بين قطارات lrt الكهربائي قد يصل الي قطار كل 3 دقائق ونقل ٩٠٠ ألف راكب يوميا الى العاصمة الإدارية الجديدة.