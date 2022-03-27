/688576/نادر-سعد-اقامة-الأفراح-بالقاعات-المغلقة-بعد-غياب-عامين-والتخطيط-المسبق-سبب-اجراءات-التخفيف

تحدث السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، عن ما اسفر ان اجتماع اليوم للجنة الأزمات المعنية بكورونا بمجلس الوزراء، سمحت بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة سواء التابعة للفنادق أو المنفصلة بعد توقف دام عامين، منوها ان التخطيط المسبق الذي يتم اتخاذه بشان الازماتن يمكن الدولة من اتخذاها القرارت الاستباقية، منوها ان قرارات التخفيف اليوم الصادرة عن اللجنة ياتي في مقدمتها السماح باقامة الافراح في القاعات المغلة والتيكانت ممنوعة منذ عامين بعد جائحة كورونا.

نادر سعد: اقامة الأفراح بالقاعات المغلقة بعد غياب عامين.. والتخطيط المسبق سبب اجراءات التخفيف جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حصرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث مشيرا الى انه بداية الشهر المقبل وهو شهر ابريل سيتم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، وايضا العزاءات وغيرها من المناسبات كما سيتم السماح ايضا بفتح قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد التي يقام بها عقد القران تلقي العزاء، مضيفا أ انه تمت مناقشة غلق وفتح المحال والتي اصفر عنها عودة العمل بالمواعيد الصيفية لإغلاق المحال التجارية ومد العمل بالمطاعم والمقاهى حتى الساعة 2 صباحا مراعات لعادات شهر رمضان وذالك بداية من يوم 1 أبريل القادم . قرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة واستكمل نادر سعد انه يوجد قرارات ما زال العمل بها ساريا، مثل قرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وايضا عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع الجهات الحكومية.

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