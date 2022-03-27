/688572/أحمد-موسى-رجالتنا-على-قدر-المسئولية-في-الفوز-على-السنغال-والصعود-لكأس-العالم

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن إستعدادات المنتخب المصري من اجل مباراة السنغال القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، منوها ان طائرة الاحلام استقلت عدد من اللاعبين الذين هم على قدر المسئولية في تحقيق الانتصار الكبير على السنغال من اجل الصعود لكأس العالم المقام بالدوحة.

أحمد موسى: «رجالتنا على قدر المسئولية في الفوز على السنغال والصعود لكأس العالم»

وتابع خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان طائرة المنتخب المصري غادرت اليوم الى السنغال والان يتم الاستعداد بشكل كامل من اجل المباره التي ستقام يوم الثلاثاء القادم.

واستطرد موسى ان المواطنين في مصر يحلمون بلوصول إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني أجرى اليوم تدريبات خفيفة تم توثيقها من خلال كاميرات الإعلام، من اجل رؤيتها من قبل الجماهير قبل التوجه إلى السنغال.

واستطرد الغعلامي أحمد موسى :” كل التوفيق للاعبي منتخبنا في الوصول لكأس العالم”.

أحمد موسى: كل التوفيق للاعبي منتخبنا في الوصول لكأس العالم

وأكمل موسى:” المباراة صعبة لكن لدينا رجال على قدر المسؤولية، والسنغال لديها مخاوف كبيرة من الفراعنة وما تملكه من عناصر “.

واكمل الاعلامي أحمد موسى:” إن شاء الله نحقق الانتصار وإحنا أحق إننا نكون موجودين في الدوحة بهذا الجيل العظيم من اللاعبين، وإن شاء الله يسعدوا الـ100 مليون مصري”.

واختتم:” ربنا يكون في عون كيروش ولكن رجالتنا مستعدة بشكل كامل من اجل الفوز في المباراة”.