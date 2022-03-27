اتحاد الكرة يتقدم بالشكر لشركة «برزنتيشن سبورتس»

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الأستاذ جمال علام، بجزيل الشكر إلى شركة برزنتيشن سبورتس راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، لدورها الكبير في دعم منتخب مصر الأول قبل مباراته المصيرية أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتوفير طائرة خاصة للمنتخب في رحلته التى توجهت اليوم إلى داكار بهدف توفير كافة سبل الراحة لمنتخبنا الوطنى من اجل تحقيق حلم الشعب المصرى بالوصول الى كأس العالم.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تقديره العميق لشركة برزنتيشن سبورتس ودعمها للكرة المصرية بصفة عامة ومنتخب مصر الأول بصفة خاصة وإسعاد الجماهير المصرية.