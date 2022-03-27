العليا لكورونا: مد عمل المطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا في رمضان

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما قررت اللجنة تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وتمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

كانت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، طالبت الجهات المعنية بتعديل مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية في رمضان بما يحقق أكبر استفادة لها من هذا التعديل، وتعويض جانباً من خسائرها نتيجة الغلق المبكر، خاصة وانها تقدم وجبات السحور في رمضان.