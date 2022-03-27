نادر سعد: برنامج صندوق النقد أقل حدة مما تم تطبيقه في6 201

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشاورات ومباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ برنامج جديد بدأت بالفعل ولكن الوقت لا يزال مبكرًا في الحديث عن التفاصيل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية خلال “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نريد أن نؤكد للمواطنين بأن الجزء الأصعب اقتصاديا تم اتخاذه في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول الذي تم تطبيقه في عام 2016 بشأن تحرير سعر صرف الجنيه وإلغاء الدعم علي المحروقات خاصة البنزين.
وتابع المراحل الصعبة اقتصاديا تم اتخاذها في البرنامج الأول ودعونا ننتظر ماذا سيحمل لنا البرنامج الجديد
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