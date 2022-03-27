رئيس مجلس إدارة بنك saib يكشف تفاصيل طائرة المشجعين المتجهة إلى السنغال

كشف طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib، عن تفاصيل الطائرات التي ستتجه إلى السنغال من أجل مؤازرة المنتخب المصري في مباراة حسم التأهل لكأس العالم.
وقال الخولي في تصريحات عبر برنامج"حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي :"بالاشتراك مع شركة برزنتيشن الوطنية، سنقوم بطرح طائرة للمشجعين للسفر إلى السنغال، العدد سيفوق أكثر من 150 أو 200 شخص مصري".
وأضاف :"سنقوم برعاية الرحلة كاملة منذ وصول المصريين مطار القاهرة ذهابا إلى مطار داكار ثم نعود مرة أخرى لمصر، نشترك مع بريزنتيشن في طائرة واحدة ولكن هناك جهات أخرى أيضا تساهم في ذلك".
وأكمل:"قمنا باختيار العاملين المتميزين أصحاب الأكثر تقييما وأيضا الصف الثاني من الإداريين ونقوم أيضا بإرسال رسائل للعملاء ونقوم باقتراع أسماء المتقدمين".
وأختتم:"واثقون في منتخبنا الوطني وشعبنا المصري وبإذن الله سنعود منتصرين من داكار".
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