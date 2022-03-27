طرق التعامل مع مشكلات الحجز بمشروع جنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أطلقت الحجز على مشروع إسكان جنة بداية من صباح اليوم الأحد، ومن دفع جدية الحجز يستكمل الإجراءات على الموقع الإلكترونى.





وأضاف خطاب فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم عبر قناة dmc، أن الأسبوع الماضى وصلت أعداد الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية إلى 6.500 فرد، مشيرا إلى أنه من دفع جدية الحجز الشهر الماضى من حقه استكمال الإجراءات. وتابع: "هناك تسهيلات كبيرة للراغبين فى الحجز إلكترونيا، حيث يتم الحجز من خلال 3 خطوات فقط، بداية من إدخال رقم حسابه والرقم السرى ثم المدينة التى يحجز بها، ثم الضغط على زر الحجز، وهذا يمكن لأى أحد أن يستخدمه، ومن يواجه أى مشكلة أن يتواصل على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999 وسوف يجد شخص يساعده".

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