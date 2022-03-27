رئيس البريد: مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية لمنظومة العمل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن المقر الجديد للبريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل، حيث أنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليكون متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفى الحديث باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.





جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة، اليوم الأحد، لمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبنى ومراحل سير العمل به ومعدلات الإنجاز، حيث شدد على سرعة الانتهاء من جميع المراحل المتبقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمنى المقرر للتسليم استعدادا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة. وقال "فاروق" إن تصميم المقر الجديد للبريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة يجمع بين التصميم الذكى والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التى تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية فى المبانى من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة. جدير بالذكر أن مبنى البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 5383 مترا مربعا ويتكون من طابق أرضى يعلوه سبعة طوابق، بالإضافة إلى طابقى بدروم، وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.

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