وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليابانى التعاون الثقافى والتجارى (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالا مرئيا عبر الفيديوكونفرانس من وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.





وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال الاتصال التباحُث حول سُبُل مواصلة الدفع قدما بالعلاقات الثنائية التى تربط مصر باليابان على مختلف الأصعدة، خصوصا فى مجالات الثقافة والاستثمار والتجارة، فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين.

فضلا عن التطرق لآليات التعاون المختلفة بين مصر واليابان لصالح الدول العربية والإفريقية، والتى تمثل أرضية خصبة لتنمية آفاق التعاون بين الجانبين، كما أعرب الوزير اليابانى عن مواصلة بلاده تقديم الدعم لأنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وهو ما أعرب الوزير شكرى عن التقدير له وذلك على ضوء الدور الذى يقوم به المركز فى تعزيز الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

كما جرى أيضا تناول أوجه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين فى إطار مؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية فى إفريقيا TICAD، والإعراب عن التطلع للقمة الثامنة للمؤتمر المقرر عقدها خلال العام الحالى بتونس، مع الإشارة إلى أهمية أن تركز هذه القمة على أوجه دعم اقتصاديات الدول الإفريقية فى ظل ما تواجهه من تحديات مختلفة ارتباطا بجائحة كورونا والتطورات الدولية الأخيرة.

وأضاف حافظ، أن الجانبين بحثا كذلك التعاون بين البلدين فى إطار الجهود الجارية للإعداد لاستضافة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها فى نوفمبر 2022، والتى يتولى وزير الخارجية سامح شكرى مهام رئيسها المُعين، بجانب مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بهدف المساهمة فى إنجاح المؤتمر وخروجه بنتائج تعزز من عمل المُناخ الدولى.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم كذلك خلال الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وفى الأطر متعددة الأطراف، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.