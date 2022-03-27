/688573/متى- بشاي-نحتاج-لترشيد-الاستهلاك-للقضاء-على-ظاهرة-الطلب-الوهمي

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، انه يتم متابعة الاسواق والاسعار يوم بيوم، منوها، حيث ان الاسعار انخفضت بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم المذاع تقديم الاعلامية ، منوها انه تم انشاء العديد من المبادرات الداعمة للمواطن، حيث يوجد ما يقرب من 5 الاف منفذ بخصومات من 15 إلى 60% مقارنة بالاسعار الموجودة في الاماكن الاخرى.

متى بشاي: نحتاج لترشيد الاستهلاك للقضاء على ظاهرة الطلب الوهمي

ولفت متى بشاي، ان يجب ان يكون هناك ترشيد في الاستهلاك للقضاء على ظاهرة الطلب الوهمي للسلع والتي تؤدي الى زيادة الاسعار، لان التكالب على السلع ينجم عنه الارتفاع في السلع.

أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية شهدت استقرار نسبي

ونوه متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية شهدت استقرار نسبي، منوها ان هذا الاستقرار به استثناء ببعض السلع السلع المستوردة التي أو التي تدخل فيها مستلزمات انتاج مستوردة من الخارج مثل بعض الجبن المستوردة والشاي والبن، شهدت ارتفاعات في السوق الحر بنسب طفيفة.