/688570/التنسيقية-تستكمل-جولاتها-التدريبية-بدوائر-نوابها-في-المنيا

جاء ذلك في دائرة النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة.

دوت الخليج

استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها التدريبية في دوائر نوابها بمحافظة المنيا.

وافتتح التدريب، النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تدريبا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث المهندس رامي عمرو كُريم، وقدم تدريبا على مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

كانت النائبة هيام فاروق أعلنت عن الدورة التدريبية، وتم فتح باب التسجيل للراغبين، وجرى عقد المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية، ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

وشهد التدريب حضور محمد طه، من لجنة التنظيم، وإسلام حمدي، من نادي المدربين.