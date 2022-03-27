/688568/وكيلة-القوى-العاملة-على-هامش-اجتماع-اقرار-تعجيل-موعد-استحقاق-العلاوات-الدورية-السيسي-اثلج-صدور-عمال-مصر-فشكرا-نصير-العمال

ارسلت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، برقية شكر وتقدير الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توجيهات سيادته بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والمتعلقة بتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون في أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو المقبل.

دوت الخليج

اجتماع اقرار تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

واوضحت وكيلة القوى العاملة. ان فخامة الرئيس يشعر بالعمال ويحس بمعاناتهم لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، مما يستتبع معه الحاجة الشديدة الى هذه العلاوة، والتى أتت فى توقيت غاية فى الاهمية، كي ترفع من المعاناة من موجة التضخم العالمية وايضا تساعد فى الالتزامات التى على العمال اثناء شهر رمضان الكريم.

واضافت سولاف درويش... قرار التعجيل بموعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يؤكد أن فخامة الرئيس "يعيش وسط العمال وكأنه واحد منهم" يشعر بما يشعرون مما اثلج صدور العمال وادخل البهجة عليهم فى هذا التوقيت الصعب.

ويذكر ان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، قد وافقت خلال اجتماعها على بعض المواد فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وأدخلت تعديلات بسيطة على صياغة بعض المواد.

وشهد الإجتماع الموافقة على المادة الأولى، والتى تنص على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".