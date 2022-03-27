/688567/بعد-أسبوع-من-عيد-الأم-شكران-مرتجى-تتلقى-العزاء-في-والدتها

أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى عن موعد تلقي العزاء في والدتها التي توفاها الله أمس السبت 26 مارس، من خلال تغريدة نشترها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد موعد عزاء والدة الفنانة السورية شكران مرتجى

شكران مرتجى تعلن موعد عزاء والدتها

ستتلقى الممثلة السورية شكران مرتجى واجب العزاء في والدتها السيدة عائدة بنت عبد البديع أبو الشامات، غدًا الأثنين الموافق 28 مارس من الساعة 5 ونصف، حتى الساعة 7 ونصف، في صالة نقابة الأطباء في سورية، وأعلنت هذا من خلال نشرها للنعي الخاص بوالدتها في الصحف السورية، والتي شاركته أيضًا مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وعلقت عليه بكلمة واحدة فقط وهي "أمي"، وصاحبتها بإيموجي القلب المكسور؛ تعبيرًا عن الألم والأسى التي تشعر به حاليًا.

تعليقات النجوم ومتابعي شكران مرتجى على نعي والدتها

علق عدد من متابعي شكران مرتجى على نعيها لوالدتها عبر موقع تويتر، وكانت أولهم الممثلة جيسي عبده، والتي قالت لها: "يا حبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك"، كما كتب المطرب رامي عياش تعزياته في التعليقات وقال: "البقاء لله . الله يصبر قلبك وقلب عائلتك الكريمة"، كما كتب لها الفنان عبد الله الرويشد قائلًا: "البقاء لله الله يرحمها ويعينك ويصبر قلبك"، وتوالت تعليقات الجمهور على التغرية في نفس السياق.

شكران مرتجى تحتفل مع والدتها في عيد الأم

نشرت الفنانة شكران مرتجى فيديو لها مع والدتها أحتفالًا بعيد الأم، على أنغام أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الدنيا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الفيدي وقالت: "كل عام والست الوالدة بالف خير شكورة".

جمع الفيديو التي نشرته شكران مرتجى في عيد الأم على الإنستجرام، مقطع فيديو يجمعها بأمها في عيد ميلادها الأخير، كما تبعته عدد من الصور المجمعة لهما، تظهر بهم شكران مدى التشابه في الشكل بينها وبين والدتها، وظهر من خلال كم تحب والدتها وتبرها حتى بعد شهرتها الواسعة وكبر سن أمها.