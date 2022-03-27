وفد نقل البرلمان يتفقد ميناء أبو طرطور..ويشيدون بخطط تطويره

/688566/وفد-نقل-البرلمان-يتفقد-ميناء-أبو-طرطورويشيدون-بخطط-تطويره

تفقد وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ميناء أبو طرطور بمحافظة البحر الأحمر وذلك في اطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنه لتفقد عدد من الموانيء البحرية وعدد من المحاور والطرق بالمحافظة.

دوت الخليج

خطواط تطوير “ميناء أبو طرطور “ بمحافظة البحر الأحمر

استعرض المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين بمينا سفاجا وأبو طرطور امام وفد لجنه النقل والمواصلات ما تم انجازة بالميناء .

واضاف أنور ، ان ميناء ابو طرطور التعديني يعد احد اهم المواني التعدينية التي أنشأتها الدوله لتنمية واستغلال مناجم الفوسفات مشيرا الي ان موقع الميناء هو الانسب للتصدير نظرا لربطة اقليميا بشبكة طرق حديثة ومتنوعه موضحا أن ميناء ابو طرطور يعتبر الاقل كلفه والأقرب لدول شرق آسيا والهند وهي السوق الرئيسي للفوسفات

ومن جانبه أشاد النائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، بالتطوير المستمر لميناء أبو طرطور، حيث تم تركيب سيور جديدة بترفع من مخازن الفوسفات للمراكب مباشرة وصديقة للبيئة ، وتم رفع كفاءة القدرة الاستيعابية له .

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، إمام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق