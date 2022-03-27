إبراهيموفيتش عن الكرة الذهبية: جوائز سياسية وليس الشيء المثالي لتكون لي

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احتكر البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي العصر الحديث في كرة القدم، والتي جمع الثنائي 12 كرة ذهبية، وكان الكرواتي لوكا مودريتش هو من كسر هذا الاحتكار وتوج بها في عام 2018، بعد قيادة منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، على كيفية توزيع جوائز الكرة الذهبية، والمقدمة من المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" من خلال التصويت من قبل الصحفين على المستوى العالمي.

قدم إبراهيموفيتش مسيرة مذهلة، شهدت تسجيل أكثر من 500 هدف مع الأندية ولا يزال قوياً مع ميلان في سن الأربعين ومع منتخب بلاده.

إبراهيموفيتش عن الكرة الذهبية

وشرح المهاجم السويدي لماذا لم يكن منافسًا جادًا على جائزة الكرة الذهبية، وقال في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه جوائز سياسية، يريدون السيد المثالي، إذا تحدثت وقلت ما تعتقد وتؤمن به فلا يمكنك الحصول على تلك الجوائز".

وأضاف إبراهيموفيتش: "من السهل منح تلك الجوائز للسيد اللطيف، لا يغير هذا أي شيء بالنسبة لي، ولا يجعلني أفضل أو أسوأ".

يتطلع المهاجم المخضرم، إلى مساعدة ميلان في مطاردة المجد الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي في 2021-22، لم يحصل قط على المركز الثالث في تصويت الكرة الذهبية، وجاءت أفضل نتيجة له في عام 2013 عندما احتل المركز الرابع.

رونالدو وميسي

وحصل رونالدو على الجائزة النهائية في تلك المناسبة، حيث أضرم العالم مع ريال مدريد، وميسي حصل على الوصافة، وحصد جناح بايرن ميونخ فرانك ريبيري المركز الثالث.

الرجل الذي خاض 120 مباراة دولية باسمه لم يتورع أبدًا عن الحديث عن إنجازاته، وكان إبراهيموفيتش محقًا في رأيه بأنه سيأخذ مكانة بين عظماء كل العصور عندما يأتي يوم ليعتزل.

الأندية التي لعب لها إبراهيمو فيتش

لعب إبراهيموفيتش في للعديد من الأندية في مختلف الدوريات بأوروبا والتي منها مالمو وأياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن مسيرة زلاتان الرائعة لم تأخذه أبدًا إلى ألمانيا.

واختتم: "لطالما كنت أشعر بالفضول بشأن الدوري الألماني، هناك فريق مثل بايرن ميونخ، إنه ناد رائع، في كل مرة كنت ألعب فيها ضدهم، كنت أرى دائمًا منشآتهم، والملعب، وتنظيمهم، تاريخ النادي مثير للإعجاب".