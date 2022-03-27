تانيا قسيس لـ دوت الخليج: "أجهز لأغنية باللهجة المصرية مختلفة وشو بدو تشبهني"

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دوت الخليج يكشف كواليس أغنية تانيا قسيس الجديدة

أغنية تانيا قسيس الجديدة

كشفت الفنانة تانيا قسيس في تصريحات خاصة، تفاصيل وكواليس أغنيتها "شو بدو"، قائلة: “فكرة الأغنية جاءت من الملحن والكاتب طوني كرم وهو خامس عمل يجمعني به، وأحب ان يقدم أغنية تشبهني وتشبه قصص الكثير من الناس”.

وأضافت في تصريحها لـ دوت الخليج: “أحضر حاليًا لأغنية باللهجة المصرية موضوعها جديد ومختلف وسأبدأ فيها بعد رمضان واللهجة المصرية صعبة ولكني غنيت بالكثير من اللغات مثل الكوري والفرنسي”.

أعمال الفنانة اللبنانية تانيا قسيس

وكانت اللبنانية تانيا قسيس طرحت أغنيتها “شو بدو” مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومن خلال بعض المنصات الرقمية المتخصصة بالموسيقى.

"شو بدو" من كلمات وألحان وتوزيع طوني كرم، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب وصورتها في بيروت، تحت إشراف المخرج طوني كرم، وتعد الأغنية ضمن ألبوم جديد تواصل العمل به.

ويتضمن الألبوم الأغنية باللهجة المصرية، حيث تقدم قصة مشوقة تتمنى الفنانة اللبنانية أن تنال إعجاب الجمهور، ومن ناحية أخرى تحضر لإحيائها عدد من الحفلات الغنائية في مصر ضمن موسم الصيف المقبل سواء بدار الأوبرا المصرية أو القلعة.

حفلات تانيا قسيس

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية تانيا قسيس كانت قد غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن احتفالية أقيمت بالعاصمة الإدارية وكان وقتها حفل افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الجديدة.

وكانت الفنانة تانيا قسيس قالت بعد الحفل الذي قدمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بعشق الموسيقى المصرية حتى وأنا أغني في حفلاتي التي أقدمها في أوروبا وأمريكا”.

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يذكر أن آخر أغاني تانيا قسيس كان فيديو كليب أغنيتها "بعدك حبيبي" التي طرحتها احتفالا بـ عيد الحب، وكانت الأغنية من كلمات وألحان طوني كرم.

وكانت آخر حفلاتها الجماهيرية ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" والذي شهد حضور جماهيري ضخم خلال الحفلات التي أقيمت الفترة الماضية.