نادية الجندي لـ أحمد زكي في ذكرى وفاته:«هتفضل عايش معانا ومحدش هياخد مكانك»

/688562/نادية-الجندي-لـ-أحمد-زكي-في-ذكرى-وفاتههتفضل-عايش-معانا-ومحدش-هياخد-مكانك

حرصت نجمة الجماهير، نادية الجندي على إحياء ذكرى وفاة الفنان المصري أحمد زكي التي تحل اليوم 27 مارس.

دوت الخليج يرصد إحياء نادية الجندي لذكرى وفاة أحمد زكي.

نادية الجندي توجه رسالة لأحمد زكي

نشرت الجندي صورة تجمعها بالراحل أحمد زكي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "النجم الأسطورة الذي لن يتكرر أحمد زكي، اليوم ذكري رحيلك الله يرحمك يارب مكانك شاغر ولم يستطع أحد أن يملأ مكانك حتي الآن".

وتابعت: "وسعيدة وفخورة أنك كنت معايا في بداياتك في فيلم الباطنية في دور مهم حقق لك شهرة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وحصلت علي جائزة من الدولة عن دورك في هذا العمل ولفت نظر الجمهور والسينمائيين أن فيه موهبة كبيرة قادمة للفن المصري والعربي وأنطلقت من بعده كنجم سينمائي كبير”.

واختتمت نادية الجندي حديثها قائلة: "الله يرحمك ويصبرنا علي فراقك حتفضل عايش معانا بفنك الجميل الراقي والفنان الحقيقي لايمت وستظل أعمالك خالدة ومؤثرة الله يرحمك يا أعز صديق".

نادية الجندي تحتفل بعيد ميلادها

على الصعيد الآخر، احتفلت نادية الجندي 24 مارس بعيد ميلادها الـ76،لذلك تصدر اسمها الترند على محرك البحث غوغل في مصر.

السيرة الفنية للفنانة نادية الجندي

في رصيد نادية الجندي عشرات الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، فآخر أعمالها كان مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، 3 سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل «سكر زيادة» الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.

من أشهر أفلامها "الرغبة" الذي تعاونت فيه مع إلهام شاهين وياسر جلال وصلاح عبدالله، فيلم "الامبراطورة" و"أمن دولة" و"بونو بونو"، "امرأة فوق القمة"، "اغتيال"، "امرأة هزت عرش مصر" و"الجاسوسة حكمت فهمي"، وغيرها الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها، وغلب على العديد من أفلامها الطابع البوليسي